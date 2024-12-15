Трамп назначил Ричарда Гренелла на пост спецпосланника по особым миссиям

Избранный президент США Дональд Трамп сообщил в своей соцсети Truth Social, что новым спецпосланником по особым миссиям стал Ричард Гренелл, пишет РИА Новости .

«Я рад объявить, что Рик Гренелл станет нашим специальным посланником по международным миссиям. Он будет работать в самых напряженных точках мира, включая Венесуэлу и Северную Корею», — сообщил американскому населению Трамп.

Некоторое время назад Гренелл передал Трампу один из трех «мирных планов» по Украине. СМИ сообщили, что новый спецпосланник по особым миссиям предлагал избранному президенту США создать на востоке Украины автономные зоны. Он же отмечал, что членство Украины в НАТО не входит в интересы Америки.

По информации из близких к экс-президенту кругов, Гренелл, участвовавший в нью-йоркских переговорах между Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским, имеет значительное мнение для Трампа относительно вопросов европейской политики.

Ранее сообщалось, что Трамп выдвинул кандидатуру на пост главы ФБР Кэша Патела. По мнению избранного американского президента, Пател — отличный юрист и борец за интересы США.