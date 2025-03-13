Трамп: НАТО фактически ведет войну с Россией

По его словам, во время своего первого президентского срока он заставил страны НАТО увеличить военные отчисления в бюджет организации.

Он отметил, что теперь большая часть этих средств потрачена на финансирование конфликта на Украине.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что присутствие войск НАТО на территории Украины под любым флагом, включая миротворцев, — это угроза для России и Москва не допустит такого ни при каких условиях. По его словам, расширение НАТО и размещение войск альянса на украинской земле неприемлемы для России. Он отметил, что Запад ведет войну против России через Украину, напрямую участвуя в конфликте.