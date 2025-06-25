сегодня в 18:01

Трамп надеется поговорить с Путиным по поводу Украины

Американский президент Дональд Трамп надеется в ближайшее время поговорить с российским коллегой Владимиром Путиным и обсудить пути окончания украинского кризиса. Об этом политик рассказал на пресс-конференции в Гааге по завершении саммита НАТО, сообщает ТАСС .

Трамп сказал, что планирует поговорить с Путиным. Американский лидер посмотрит, сможет ли он урегулировать конфликт.

Глава США также отметил, что побеседовал с президентом Украины Владимиром Зеленским и лидерами других государств.

Ранее Трамп сказал, что рассмотрит идею передачи ЗРК Patriot ВСУ. Также он добавил, что не сомневается в стремлении Путина завершить конфликт между государствами.