Трамп надеется поговорить с Путиным по поводу Украины
Американский президент Дональд Трамп надеется в ближайшее время поговорить с российским коллегой Владимиром Путиным и обсудить пути окончания украинского кризиса. Об этом политик рассказал на пресс-конференции в Гааге по завершении саммита НАТО, сообщает ТАСС.
Трамп сказал, что планирует поговорить с Путиным. Американский лидер посмотрит, сможет ли он урегулировать конфликт.
Глава США также отметил, что побеседовал с президентом Украины Владимиром Зеленским и лидерами других государств.
Ранее Трамп сказал, что рассмотрит идею передачи ЗРК Patriot ВСУ. Также он добавил, что не сомневается в стремлении Путина завершить конфликт между государствами.