Трамп надеется, что стороны переговоров смогут достичь урегулирования на Украине

Политика

Американский президент Дональд Трамп, говоря о перспективах урегулирования конфликта на Украине, заявил, что надеется на то, что ему удастся это сделать, сообщает РИА Новости.

«Я надеюсь, нам удастся это сделать», — сказал он.

Ранее российская делегация во главе с Дмитриевым провела в Майами встречи со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером.

Переговоры российских и американских представителей по урегулированию украинского кризиса проходят конструктивно. Об этом 20 декабря  заявил  спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

