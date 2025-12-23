сегодня в 04:17

Трамп надеется, что стороны переговоров смогут достичь урегулирования на Украине

Американский президент Дональд Трамп, говоря о перспективах урегулирования конфликта на Украине, заявил, что надеется на то, что ему удастся это сделать, сообщает РИА Новости .

«Я надеюсь, нам удастся это сделать», — сказал он.

Ранее российская делегация во главе с Дмитриевым провела в Майами встречи со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером.

Переговоры российских и американских представителей по урегулированию украинского кризиса проходят конструктивно. Об этом 20 декабря заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.