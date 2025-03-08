Трамп начал оказывать давление на Россию

Американский президент Дональд Трамп начал оказывать легкое давление на Россию в преддверии встречи его делегации с украинскими чиновниками в Саудовской Аравии. Трамп грозит Москве новыми санкциями, сообщает ТАСС со ссылкой на The Hill.

«Угроза Трампа ввести санкции против России прозвучала за несколько дней до того, как члены его администрации встретятся с украинскими чиновниками в Саудовской Аравии, чтобы обсудить пути прекращения войны», — говорится в публикации.

Президент США на фоне легких угроз России напомнил, что Вашингтон не будет возобновлять военную помощь для Украины, если та не согласится завершить конфликт. По мнению Трампа, ему легче сотрудничать с президентом РФ Владимиром Путиным, чем с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Ранее Трамп заявил, что хочет быть полностью уверенным в том, что Киев на самом деле хочет закончить вооруженный конфликт. В противном случае США отвернется от Украины и будет заниматься исключительно своими делами.