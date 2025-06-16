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Трамп на саммите G7 сказал, что исключение РФ из G8 было ошибкой

Президент США Дональд Трамп на саммите «Большой семерки» сказал, что исключать РФ из «Большой восьмерки» было ошибкой. Об этом сообщает РИА Новости .

Также Трампу не нравится, что формат саммита был сокращен до G7.

«G7 раньше была G8. Экс-президент США Барак Обама и бывший премьер Канады Джастин Трюдо не хотели Россию», — отметил Трамп на встрече с действующим премьером Канады Майком Карни.

Трамп добавил, что такое решение было большой ошибкой.

Президент России Владимир Путин 14 июня поздравил Трампа с днем рождения. Во время звонка лидеры обсуждали ситуацию на Ближнем Востоке.