Путин поздравил Трампа с днем рождения

«Президент Путин позвонил сегодня утром, чтобы очень любезно поздравить меня с Днем рождения, но, что более важно, поговорить об Иране, стране, которую он очень хорошо знает», — написал Трамп.

По его словам, основное внимание в беседе было уделено ситуации на Ближнем Востоке.

«Мы долго разговаривали. Гораздо меньше времени было потрачено на разговоры о России и Украине, но это будет на следующей неделе», — отметил американский лидер.

Трамп также подтвердил, что стороны обсуждали запланированный обмен пленными между Москвой и Киевом. Разговор продолжался примерно 1 час.