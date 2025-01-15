Трамп может ускорить поставки вооружений Тайваню

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США при вступлении в должность избранного президента Дональда Трампа форсируют военную помощь Тайваню, сообщает ТАСС .

«У нас невыполненных контрактов с ними на сумму свыше 20 млрд долларов, они уже выплатили эти средства», — сказал будущий помощник Трампа Майк Уолтц на встрече с избирателями.

Политик добавил, что Вашингтон будет «напряженно работать», чтобы передать оружие властям острова для противодействия Китаю.

Ранее претендент на должность главы Пентагона Пит Хегсет заявил, что США будут добиваться выгодного мира для Украины.