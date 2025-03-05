Трамп может потребовать от Киева разрыва всех связей с Китаем – политолог

В рамках обновленной сделки с Киевом американский лидер Дональд Трамп может потребовать разрыва всех технологических и экономических связей Украины с Пекином, сообщил РИАМО политолог МГУ им. М. В. Ломоносова, доцент Артем Косоруков.

«Заявление о возможной «более масштабной сделке» между США и Украиной после возвращения Трампа к власти — это сигнал о том, что Вашингтон рассматривает Киев не как независимого партнера, а как объект торговли в своих геополитических играх. Если Трамп действительно добивается пересмотра договоренностей с Украиной, то, скорее всего, речь идет о жестких экономических и политических условиях, которые могут включать отказ от сотрудничества с Китаем. Трамп ведет жесткую антикитайскую политику, и одним из условий сделки может стать полный разрыв всех технологических и экономических связей Украины с Пекином», – сказал Косоруков.

Он добавил, что сделка может подразумевать также передачу американским компаниям контроля над ключевыми ресурсами – прежде всего: сельскохозяйственные земли, добыча лития, титана и других стратегических ископаемых, которые интересуют США. Это продолжение политики западных транснациональных корпораций, которые уже скупают украинские активы через подконтрольные структуры.

«Еще один возможный пункт сделки – закрепление долговой зависимости. Помощь Киеву может идти не безвозмездно, а на условиях новых кредитных обязательств, с передачей залоговых активов. Это может быть жестче, чем при (экс-президенте США - ред.) Джо Байдене, который делал ставку на грантовую поддержку. Также Вашингтон может потребовать от Киева перестановок в руководстве, смягчения курса в отношении переговоров или даже некой «федерализации» как попытки заморозить конфликт в удобном для США формате», – рассказал политолог.

Косоруков отметил, что общественность не знает всех деталей прежних договоренностей, но если предположить, что Украина уже передала значительную часть своей экономики под внешний контроль, то новые условия действительно могут быть еще более суровыми.

«При Байдене Киев получал деньги и оружие фактически в обмен на полную внешнеполитическую лояльность, но с меньшим экономическим давлением. При Трампе ставка может быть сделана на экономическое поглощение Украины американскими корпорациями и на использование страны как разменной карты в более глобальных переговорах с Россией. Фактически Украина рискует превратиться не просто в зависимую территорию, а в ресурсную колонию США», – заявил эксперт.

Он заключил, что Киев в этой ситуации не сможет диктовать условия – ему останется лишь пытаться сохранить видимость самостоятельной политики, пока его активы уходят под контроль американских структур.