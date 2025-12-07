Трамп-младший предпочел Украине борьбу с наркокартелями

Старший сын президента США Дональд Трамп-младший заявил, что его отец может прекратить участие в урегулировании украинского конфликта, поскольку эта проблема не является приоритетом для американской общественности, сообщают «Ведомости» .

Выступая на форуме в Дохе, он отметил непредсказуемость президента Трампа: «Вы никогда не знаете, что он сделает».

Трамп-младший подчеркнул, что, по его мнению, граждане США не поддерживают идею бесконечных войн и дальнейшего финансирования украинских военных усилий. Он назвал наркокартели, ввозящие наркотики в США, «гораздо более явной и насущной опасностью», чем ситуация на Украине. При этом он выразил уверенность, что Украина не будет «брошена».

В ходе выступления сын американского президента также раскритиковал Украину, назвав ее «коррумпированной страной», а ее лидера Владимира Зеленского — «одним из величайших маркетологов всех времен» за способность привлекать масштабное финансирование.

Ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер провели пятичасовые переговоры с президентом России Владимиром Путиным в Москве, где обсуждались вопросы мирного урегулирования.

