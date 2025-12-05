«Надоела уже»: Путин посмеялся над длинной встречей с Уиткоффом и Кушнером
Президент РФ Владимир Путин в комичной форме прокомментировал длительность своих переговоров со специальным посланником президента Соединенных Штатов Стивом Уиткоффом и зятем главы США Джаредом Кушнером 2 декабря. Глава России пошутил про встречу во время интервью телеканалу India Today, сообщает РИА Новости.
Путин, Уиткофф и Кушнер встретились в Москве 2 декабря. Американцы прилетели в российскую столицу для обсуждения мирного плана между РФ и Украиной.
Путин напомнил, что встреча с Уиткоффом и Кушнером шла долго.
«Она и мне надоела уже — пять часов!» — пошутил Путин.
Интервьюера удивило столь большая длительность встречи. Путин отметил, что американцев на переговорах представляли два человека — Уиткофф и Кушнер.
«А я один. Представляете, безобразие какое?» — добавил президент.
