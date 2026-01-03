Трамп: Мадуро лично курировал работу «Картеля солнц»

Президент США Дональд Трамп в рамках пресс-конференции после атаки на Каракас заявил, что задержанный президент Венесуэлы Николас Мадуро вместе со своей женой предстанут перед американским судом. По данным США, Мадуро якобы лично курировал работу группировки «Картель солнц».

По словам Трампа, Мадуро и его жена будут нести ответственность по всей строгости законов США. Американский лидер перед журналистами заявил, что Мадуро напрямую руководил преступной организацией. Речь идет о группировке под названием «Картель солнц».

Эта криминальная структура занималась контрабандой наркотических веществ. Запрещенные препараты поставлялись в том числе на американскую территорию.

Ранее сообщалось, что Мадуро задержали в рамках спецоперации в Венесуэле, которую США провели 3 января. Венесуэльского лидера вместе с супругой вывезли с территории своей страны с помощью вертолета, затем пересадили на корабль и отправили в Нью-Йорк. Позднее Трамп опубликовал фото Мадуро в сером спортивном костюме, с завязанными глазами и ушами.

