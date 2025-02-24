Президент США Дональд Трамп принял решение о ликвидации базы в греческом городе Александруполисе. Она используется для поставок вооружения и техники на Украину и в Восточную Европу, сообщает РИА Новости .

По информации газеты «Демократия», Трамп «лишает преимуществ» Грецию, выполняя совместное требование России и Турции. Поэтому американское правительство в срочном порядке пересмотрит необходимость работы базы в Александруполисе.

В материале указано, что российско-американские переговоры признаны продуктивными, поэтому Трамп больше не будет поставлять на Украину вооружение и технику, которая может быть использована против России. В статье говорится, что президент РФ Владимир Путин причислил Грецию к числу враждебных стран именно из-за существования базы.

«Ликвидация американской базы в Александруполисе также порадует Анкару и повысит ее значение», — сообщают журналисты.

Ранее советник президента США Дональда Трампа по безопасности Майк Уолтц заявил о пересмотре США подхода к отношениям с Россией. По его словам, поводом к изменениям стали телефонный разговор Трампа с Путиным и переговоры делегаций Вашингтона и Москвы в Эр-Рияде.