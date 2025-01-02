Трамп критически оценил годы работы Байдена в Белом доме
Трамп назвал Байдена худшим президентом в истории США
Избранный президент США Дональд Трамп назвал Джо Байдена худшим президентом в истории СШ, пишет ТАСС.
Политик заявил, что политика уходящего американского лидера нанесла серьезный ущерб стране.
Трамп также обвинил Байдена и его администрацию в манипуляции выборами и подрыве доверия к власти.
Ранее предприниматель и соратник Трампа Илон Маск фактически обвинил Байдена в преступлении, близкой к госизмене из-за махинаций со стройматериалами для стены на границе США и Мексики.