Трамп критически оценил годы работы Байдена в Белом доме

сегодня в 22:36

Политик заявил, что политика уходящего американского лидера нанесла серьезный ущерб стране.

Трамп также обвинил Байдена и его администрацию в манипуляции выборами и подрыве доверия к власти.

Ранее предприниматель и соратник Трампа Илон Маск фактически обвинил Байдена в преступлении, близкой к госизмене из-за махинаций со стройматериалами для стены на границе США и Мексики.