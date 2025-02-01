Трамп: Китай, Канада и Мексика не могут предотвратить ввод пошлин

Американский президент Дональд Трамп заявил, что Китай, Канада и Мексика сейчас не смогут предотвратить введение пошлин со стороны Вашингтона, сообщает РИА Новости .

«Нет, прямо сейчас нет», — заявил он, отвечая на соответствующий вопрос.

По словам Трампа, Канада несет ответственность за значительные объемы контрабанды наркотиков в Соединенные Штаты. Глава Белого дома считает, что наркотики также попадают в США через территорию Мексики, а их производством занимается, по словам Трампа, Китай.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что с 1 февраля 2025 года Америка введет импортные пошлины в размере 25% на товары из Канады, Мексики и Китая, при этом он не исключил, что в дальнейшем пошлины могут увеличиться.

По словам Трампа, появится или нет пошлина на нефть, зависит от того, какой будет цена самого топлива. Американский лидер также в очередной раз подчеркнул, что вообще не видит необходимости покупать у Канады нефть и древесину.