Трамп или Маск: стало известно, кого республиканцы поддерживают в ссоре

сегодня в 11:50

Daily Mail: 69% республиканцев поддерживают Трампа в конфликте с Маском

Около 60% сторонников Республиканской партии США в конфликте между американским президентом Дональдом Трампом и бизнесменом Илоном Маском поддержали главу государства, сообщает британская газета Daily Mail .

Опрос проводился 6 июня среди 1006 зарегистрированных избирателей.

«В опросе <…> 59% республиканцев заняли сторону Трампа и только 12% выбрали Маска», — говорится в публикации по итогам опроса исследовательской компании JL Partners.

Из материала следует, что еще 28% участников опроса не смогли определиться с выбором.

Ранее основатель компаний Tesla и Space X Илон Маск в своем аккаунте в соцсети Х потребовал провалить голосование за бюджетный проект президента США Дональда Трампа. По его мнению, подготовленный Трампом законопроект является «отвратительной мерзостью». Миллиардер неоднократно публично критиковал президента США.