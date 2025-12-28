Трамп и Зеленский во Флориде обсудят детали мирного плана по Украине
Зеленский: вопрос территориальных уступок будет обсуждаться с Трампом
Переговоры президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского, которые проходят в имении Мар-а-Лаго во Флориде, сфокусированы на обсуждении деталей возможного мирного урегулирования, сообщает RT.
Как подтвердил журналистам Зеленский, одной из ключевых тем диалога станет вопрос территориальных уступок.
Ранее Дональд Трамп выражал уверенность в существовании контуров будущей договоренности и намерении продолжить обсуждение с президентом России Владимиром Путиным.
