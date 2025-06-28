Трамп и Путин продемонстрировали потепление отношений

Президент США Дональд Трамп позитивно отреагировал на недавнее заявление Владимира Путина, в котором российский лидер отметил искреннее стремление американского коллеги к урегулированию конфликтов вокруг Украины и на Ближнем Востоке, сообщает ТАСС .

«Путин сегодня сделал несколько очень приятных заявлений … Он снова уважает нашу страну. Он не уважал ее год назад, но, я могу это сказать прямо сейчас, Путин уважает нашу страну», — прокомментировал Трамп оценку Путина.

Российский президент ранее заявил о первых признаках выравнивания отношений между Москвой и Вашингтоном, подчеркнув, что «первые шаги уже сделаны».

Трамп в свою очередь не исключил поставки ракет для систем ПВО Украине.