В Анкоридже на Аляске идут последние приготовления к российско-американскому саммиту, в котором будут участвовать президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп. Осведомленный источник ТАСС сообщил, что на встрече лидеры двух держав затронут в том числе тему деструктивного санкционного давления.

Осведомленный источник сообщил, что тема санкционного давления будет поднята в том или ином виде. Однако ничего конкретного он не уточнил.

Также сообщается, что тема глобальной стратегической безопасности будет обсуждаться Трампом и Путиным.

Ранее Трамп заявлял, что планирует добиться на Аляске полного прекращения огня в украинском конфликте. По мнению экс-аналитика разведки Корпуса морской пехоты США и бывшего инспектора по оружию массового поражения спецкомиссии ООН по Ираку Скотта Риттера, Путин и Трамп наедине будут общаться недолго, так как все вопросы уже согласованы. Речь идет в том числе об условиях прекращения огня.