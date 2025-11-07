Трамп и Орбан завершили переговоры в Белом доме

Американский президент Дональд Трамп и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан завершили переговоры в Белом доме. Переговоры длились почти 2 часа, сообщает РИА Новости .

«Премьер-министр Венгрии покинул Белый дом в 14.28 (22.28 мск -ред.)», — говорится в сообщении», — сообщил пул Белого дома.

7 ноября американский президент Дональд Трамп в Белом доме встретился с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Во время этих переговоров он заявил, что конфликт на Украине завершится в недалеком будущем.

Трамп также заявил, что видит, как конфликт повлиял на Украину, которая потеряла в том числе в территориях.

Ранее американский лидер допустил, что его встреча с российским президентом Владимиром Путиным все-таки может состояться в Будапеште.

