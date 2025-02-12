Трамп и Маск озаботились «откатами» бюрократов в США
Трамп рассказал о миллиардных «откатах» американским бюрократам
Президент США Дональд Трамп рассказал о миллиардных «откатах» американским бюрократам, сообщает газета «Известия».
Илон Маск раскритиковал американскую бюрократию, которую назвал «неизбираемой четвертой властью», во время встречи с Дональдом Трампом в Белом доме.
Миллиардер заявил, что чиновники нелигитимно получают десятки миллионов долларов.
Трамп в ответ уточнил, что «откаты» в системе госуправления равняются миллиардам долларов.
Ранее Маск заявил, что правительственные структуры США перечисляют миллиарды долларов неизвестным физическим лицам.