Трамп и Маск озаботились «откатами» бюрократов в США

Илон Маск раскритиковал американскую бюрократию, которую назвал «неизбираемой четвертой властью», во время встречи с Дональдом Трампом в Белом доме.

Миллиардер заявил, что чиновники нелигитимно получают десятки миллионов долларов.

Трамп в ответ уточнил, что «откаты» в системе госуправления равняются миллиардам долларов.

Ранее Маск заявил, что правительственные структуры США перечисляют миллиарды долларов неизвестным физическим лицам.