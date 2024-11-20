Трамп и Маск наблюдали за запуском Starship

Избранный президент США Дональд Трамп и бизнесмен Илон Маск наблюдали за запуском ракеты Starship. пишет ТАСС .

Трампу показали шестой тестовый запуск ракеты. SpaceX отрабатывают возврат ускорителя, повторный запуск двигателя, а также тестируют теплозащиту.

SpaceX — американская компания, основанная Илоном Маском. Она производит космическую технику.

В последнее время Маск оказывает все большее влияние на политику США, появляясь часто вместе с Трампом на публичных мероприятиях.