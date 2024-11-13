Эксперт оценил нынешнее влияние Илона Маска на политику в США

Предприниматель Илон Маск играет все более значимую роль в политике США, сообщил РИАМО политолог МГУ им. М. В. Ломоносова, доцент Артем Косоруков.

«Дональд Трамп предлагал ему возглавить департамент эффективности правительства, то есть, по сути, стать министром. Это похоже на ситуацию с Twitter, когда Маск приобрел компанию и уволил ее высший менеджмент. Маск становится предпринимателем с политическими функциями. Возможно, без явных амбиций, но с определенным влиянием», — сказал Косоруков.

Эксперт добавил, что в российском контексте Маска могли бы назвать олигархом, однако его бизнес носит инновационный характер, а значение его компаний нельзя недооценивать.

«Возьмем Tesla и развитие сети электрозарядных станций на территории США. Их сейчас нечем заменить, и даже Джо Байден был вынужден обратиться к Маску с просьбой унифицировать зарядки, так как другие производители попросту не могут конкурировать с Tesla. Компания SpaceX практически выполняет запуски NASA; еще минимум полгода у агентства не будет альтернативных решений для своих программ», — отметил политолог.

Косоруков напомнил, что недавно Маск также основал компанию по изучению искусственного интеллекта, осознавая, что это ключевая технология XXI века. Политическое влияние предпринимателя продолжит расти, ведь его вес в инновационной экономике США остается чрезвычайно высоким для любой президентской администрации.

«Маск находится в нужное время и в нужном месте, и его технологический потенциал вместе с капиталом в 220 млрд долларов работают на развитие США и мировой экономики. Кроме того, Маск оказывает влияние на дипломатические вопросы. Он, как известно, общался с Владимиром Путиным по вопросам космоса, встречался с министром иностранных дел Китая, а также предлагал решения для урегулирования вопроса Тайваня», — рассказал эксперт.

Политолог разъяснил, что идея Маска состояла в создании совместной администрации Китая и Тайваня под эгидой ООН. По Украине бизнесмен высказывался в пользу окончательной передачи Крыма России и проведения референдума на новых территориях под контролем ООН, чтобы завершить конфликт.

«Таким образом, Маск уже участвует в политике. Его недавний визит в Китай по сути приобрел ранг межправительственного события. Уровень встреч — почти на высшем уровне: министр иностранных дел КНР мог бы встречаться с ним, как с прибывшим в Китай премьер-министром России», — заключил Косоруков.