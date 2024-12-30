Трамп и Байден выразили соболезнования в связи с кончиной Картера

Избранный президент США Дональд Трамп и действующий президент Джо Байден выразили соболезнования в связи с кончиной экс-лидера США Джимми Картера, пишет РИА Новости .

«Это очень эксклюзивный клуб, и только мы можем понять огромную ответственность лидера величайшей нации в истории», — высказался Трамп в своей соцсети Truth Social.

Байден в своем заявлении отметил, что Картер занимался гуманитарными проблемами.

«Он спас, поддержал и изменил жизни людей по всему миру», — указано в заявлении Белого дома.

Джимми Картер умер в понедельник на 101 году жизни в своем поместье. Он был 39-м президентом США с 1977 по 1981 годы и Нобелевским лауреатом мира (2002).