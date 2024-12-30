Трамп и Байден выразили соболезнования в связи с кончиной Картера
Лидеры США высказались об уходе из жизни экс-президента Картера
Избранный президент США Дональд Трамп и действующий президент Джо Байден выразили соболезнования в связи с кончиной экс-лидера США Джимми Картера, пишет РИА Новости.
«Это очень эксклюзивный клуб, и только мы можем понять огромную ответственность лидера величайшей нации в истории», — высказался Трамп в своей соцсети Truth Social.
Байден в своем заявлении отметил, что Картер занимался гуманитарными проблемами.
«Он спас, поддержал и изменил жизни людей по всему миру», — указано в заявлении Белого дома.
Джимми Картер умер в понедельник на 101 году жизни в своем поместье. Он был 39-м президентом США с 1977 по 1981 годы и Нобелевским лауреатом мира (2002).