Трамп хвалит нового главу САР. Еще недавно США предлагали за его голову $10 млн

Трамп назвал «привлекательным» аш-Шараа, за голову которого предлагали $10 млн

Ставший новым главой Сирии после госпереворота Ахмед аш-Шараа — это «молодой, привлекательный, крепкий парень», заявил президент США Дональд Трамп. Раньше нынешний сирийский лидер воевал против американцев и был командиром ИГИЛ*, обратила внимание Baza .

Трамп считает, что у аш-Шараа «есть реальный шанс удержаться».

«Сильное прошлое, очень сильное прошлое — он боец», — сказал Трамп, говоря о главе САР.

По данным открытых источников, до декабря 2024 года американский Госдеп предлагал 10 000 000 долларов за информацию, ведущую к поимке аш-Шараа. В 2013 году Госдепартамент вносил нынешнего лидера Сирии в список «особо опасных террористов».

Накануне, 13 мая, Дональд Трамп провел переговоры с Ахмедом аш-Шараа в Саудовской Аравии. После встречи американский лидер сообщил, что Белый дом намерен ослабить санкции против сирийского государства.

Тем временем Трамп фразой про «спасение жизней» высказался о визите в Стамбул 15 мая. В четверг там пройдут прямые переговоры России и Украины.

*Запрещенная в России террористическая организация.