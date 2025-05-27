Президент США Дональд Трамп «серьезно рассматривает» идею снятия с Украины всех военных ограничений, наложенных его предшественником Джо Байденом, утверждает Kyiv Post со ссылкой на источники среди высокопоставленных западных чиновников. Хозяин Белого дома считает, что действующий статус-кво не помогает привлечь Россию к переговорному процессу с Украиной.

«Все ранее введенные ограничения — независимо от того, были ли они уже смягчены или нет — в настоящее время пересматриваются», — сказал один из собеседников издания.

Белый дом эту информацию пока не комментировал.

Ожидается, что на этой неделе в Вашингтоне пройдет встреча представителей США и Германии. В ходе мероприятия стороны обсудят новые меры поддержки для Украины и усиление антироссийских санкций.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что США, ФРГ, Франция и Британия сняли ограничения на дальнобойность оружия, поставляемого Украине.