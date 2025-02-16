Трамп хочет добиться прекращения огня на Украине до 20 апреля

Администрация американского президента Дональда Трампа стремится к тому, чтобы к 20 апреля на Украине прекратился огонь, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники, пишет РИА Новости .

Белый дом хочет добиться того, чтобы военные остановили все удары к предстоящей Пасхе, которая в этом году выпадает на 20 апреля.

Ранее СМИ сообщали, что на следующей неделе в Саудовской Аравии могут начаться мирные переговоры по украинскому конфликту между Россией и США, к которым в дальнейшем присоединится Киев и страны Европы.

По словам госсекретаря США Марко Рубио, на данный момент пока никакой дипломатический процесс по мирным переговорам еще не начался.