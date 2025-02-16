Рубио: к переговорам РФ и США по Украине присоединятся Киев и Европа

Официальные дипломатические переговоры между Москвой и Вашингтоном по вопросу украинского конфликта еще не начались, но когда начнутся — Украину и Европу к ним присоединят, об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью CBS, пишет ТАСС .

«Во-первых, я думаю, что нужно понимать, что сейчас нет никакого процесса. Что мы имеем на данный момент, так это разговор между (президентом РФ Владимиром — ред.) Путиным и президентом (США Дональдом — ред.) Трампом, в котором обе стороны выразили заинтересованность в прекращении этого конфликта», — заявил Рубио.

По словам американского дипломата, полноценный переговорный процесс пока не запущен, однако в перспективе к нему могут присоединиться представители Украины и европейских государств. При этом киевские и европейские дипломаты присоединятся к российско-американскому диалогу на определенной стадии его развития.

Ранее Финляндия предложила урегулировать украинский конфликт в три этапа. Инициатором идеи стал президент этой страны Александр Стубб.