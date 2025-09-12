Трамп готовит визит в Китай для укрепления сотрудничества и пересмотра отношений

Американский президент Дональд Трамп намерен посетить Китай для обсуждения экономического и технологического сотрудничества, а также пересмотра позиций США в Азиатско-Тихоокеанском регионе, сообщает «ФедералПресс» .

В Китае прошел масштабный военный парад, посвященный 80-летию победы в войне сопротивления японским захватчикам и во Второй мировой войне. Это событие привлекло внимание мирового сообщества, в том числе США и стран Запада. Как отмечает китайское издание Sohu, реакция западных государств оказалась более активной, чем ожидалось.

Администрация Дональда Трампа выделилась на фоне других стран, направив в Китай делегацию высокого уровня для подготовки будущего визита американского лидера. Такой шаг, по мнению китайских аналитиков, свидетельствует о стремлении США не игнорировать растущее влияние Китая, а выстраивать более тесное взаимодействие в дипломатической, военной и других сферах.

В публикации подчеркивается, что команда Трампа рассчитывает разрешить существующие разногласия с Китаем через прямые контакты на высоком уровне, особенно в вопросах экономики и технологий. Эксперты считают, что визит Трампа в КНР направлен не только на достижение экономических соглашений, но и на пересмотр роли США в Азиатско-Тихоокеанском регионе и глобальной политике.

Американские СМИ ранее сообщали, что визит Дональда Трампа в Китай может состояться уже в октябре.