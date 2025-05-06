Трамп готовит сенсационное заявление на этой неделе
Президент США пообещал «важнейшее объявление за многие годы»
Во время встречи с канадским премьер-министром Марком Карни в Белом доме президент США Дональд Трамп сделал заявление о готовящейся важной новости, сообщает РИА Новости.
«Это будет одно из самых важных объявлений, которые были сделаны за многие годы по определенной теме, очень важной теме», — сказал американский лидер.
Глава американской администрации добавил, что заявление ожидается между 8 и 10 мая и будет «очень позитивное».
Ранее Трамп заявил, что американские силы остановят атаки по хуситам в Йемене.