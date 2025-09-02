По информации издания Times, президент США Дональд Трамп склоняется к тому, чтобы возложить ответственность за трудности в мирном процессе на Украине на европейских союзников, сообщает РИА Новости .

Со ссылкой на неназванные источники в администрации президента США газета сообщает, что американский лидер считает: европейцы поощряют Киев упорствовать в ожидании «лучших условий», тем самым создавая препятствия для его инициативы.

На этом фоне позитивно прозвучали заявления из Москвы. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил признательность Трампу за его усилия, отметив, что их «трудно переоценить». При этом Песков дал жёсткую оценку действиям некоторых европейских столиц, заявив, что «партия войны в ЕС сохраняет свой основной тренд и не унимается». Этот подход, по словам представителя Кремля, кардинально отличается от конструктивной позиции, которую демонстрируют Владимир Путин и Дональд Трамп.

Недавняя встреча двух лидеров на Аляске, в Анкоридже, прошла, по их общей оценке, продуктивно. Путин и Трамп детально обсудили пути выхода из украинского кризиса и выразили готовность работать над его завершением.