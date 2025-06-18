Трамп допустил вероятность нанесения ударов по ядерным объектам Ирана

«Вы не знаете, сделаю ли я это. Я могу это сделать, а могу и не делать. Никто не знает, что я собираюсь предпринять», — ответил Трамп на вопрос, рассматривает ли он удар по ядерной инфраструктуре Ирана.

Президент США добавил, что Иран абсолютно беззащитен перед возможной атакой Вашингтона. В настоящее время из-за отсутствия ПВО небо над исламской республикой находится под полным контролем Соединенных Штатов.

Ранее израильская газета The Jerusalem Post сообщала, что США могут нанести удар по Ирану, если Тегеран откажется от ядерной сделки. По мнению израильских чиновников, Трамп уже принял решение насчет возможных ударов по Ирану.