Стало известно, в каком случае США могут нанести удар по Ирану

The Jerusalem Post: США ударят по Ирану, если тот откажется от ядерной сделки

Американский президент Дональд Трамп вмешается в конфликт Израиля и Ирана, выступив на стороне еврейского государства. США могут нанести удар по Тегерану, если тот откажется от ядерной сделки, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на израильскую газету The Jerusalem Post.

Высокопоставленные чиновники из Израиля считают, что Трамп уже принял решение насчет возможных ударов по Ирану. При этом они уверяют, что если Вашингтон выступит на стороне еврейского государства, то это будет не просто символический шаг, а «важная операция».

По их словам, в первую очередь ударам подвергнется завод по обогащению урана в иранском Фордо.

Между тем Трамп потребовал от Ирана «безоговорочной капитуляции». Он дал Тегерану «последний шанс» сесть за стол переговоров и заключить сделку, которая включает в себя демонтаж ядерной программы исламской республики.

Решение Трампа насчет вмешательства в конфликт подтверждает тот факт, что американские военные начали развертывать на Ближнем Востоке дополнительные системы обороны. США также перебросили свой авианосец, который патрулировал Южно-Китайское море, на запад.