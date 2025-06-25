Трамп: CNN следует «вышвырнуть как собаку» писавшую об Иране журналистку

Американский президент Дональд Трамп заявил, что CNN следует «вышвырнуть как собаку» журналистку Наташу Бертран, которая является соавтором материала о том, что США в ходе ударов на минувших выходных не уничтожили основные компоненты ядерной программы Ирана, сообщает РБК .

«Именно такие люди, как она, разрушили репутацию некогда великого телеканала. Ее позиция была явно негативной, к тому же, у нее нет того, что нужно для работы в эфире, даже близко к этому нет», — отметил Трамп.

24 июня многие СМИ США рассказали со ссылкой на доклад разведки американского Минобороны, что удары американских ВС по трем объектам Ирана не уничтожили его ядерную программу. По данным силовиков, они только лишь «отбросили» ее на несколько месяцев.

В Белом доме эти данные опровергли. Спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф сказал, что утечка подобных данных — измена, которую необходимо расследовать.

Согласно материалу NYT, отчет разведки США по Ирану уничтожил победное ликование Трампа, которое было у него перед поездкой на саммит НАТО в Нидерландах. Во время поездки он пытался сохранить перемирие между Ираном и Израилем. Также президент Соединенных Штатов очень хотел, чтобы история запомнила его, как человека, атаковавшего ядерные объекты Ирана.