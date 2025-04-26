Трамп: большинство основных позиций украинского урегулирования согласованы

Американский президент Дональд Трамп заявил, что большинство основных позиций украинского урегулирования согласованы, для финализации сделки нужна «встреча на очень высоком уровне» между РФ и Украиной, сообщает РИА Новости.

«Хороший день переговоров с Россией и Украиной. Они очень близки к сделке, две стороны должны встретиться на очень высоком уровне, чтобы завершить это», — написал он в своей соцсети Truth Social.

Также он призвал остановить конфликт и пообещал помощь США для обеспечения окончания конфликта.

Ранее президент США выразил мнение, что кризиса на Украине могло и не произойти, если бы его предшественник Джо Байден проявил должные усилия.

Кроме того, Дональд Трамп заявил, что Крым будет признан частью России в рамках мирной сделки по Украине.