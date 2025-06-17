Трамп больше часа совещался с командой по нацбезопасности

Американский президент Дональд Трамп 17 июня поручил собрать экстренное совещание с командой по нацбезопасности в Ситуационной комнате Белого дома. Официальное мероприятие длилось больше часа, пишет РЕН ТВ .

Информацию о том, что Трамп планировал провести встречу с командой по нацбезопасности, журналистам подтвердили сразу три высокопоставленных источника. Рабочее мероприятие длилось больше часа.

Предполагается, что основной повесткой совещания стал обострившийся конфликт между Израилем и Ираном. Трамп хотел понять, стоит ли США еще сильнее вмешиваться в ситуацию на Ближнем Востоке, или нет.

Ранее Трамп досрочно покинул саммит G7 и вернулся в Вашингтон. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что отъезд американского лидера связан с ситуацией вокруг Израиля и Ирана, но Трамп это опроверг.