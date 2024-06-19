Трамп: Байден заменяет демократию в США фашизмом

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Трамп считает так называемую амнистию нелегальных мигрантов угрозой американской демократии.

«Байден разрушает нашу конституционную систему и заменяет ее коррумпированным и фашистским режимом», — сказал экс-глава Белого дома на встрече со сторонниками.

Ранее сообщалось, что Вашингтон может узаконить пребывание в США порядка 11 млн мигрантов.

Для этого необходимо прожить в стране не менее 10 лет и состоять браке с американскими гражданами.