Трамп: Байден заменяет демократию в США фашизмом
Трамп назвал «фашистским» режим Байдена из-за мигрантов
Экс-президент США Доналд Трамп назвал «фашистским» политику Джо Байдена из-за легализации мигрантов, пишет ТАСС.
Трамп считает так называемую амнистию нелегальных мигрантов угрозой американской демократии.
«Байден разрушает нашу конституционную систему и заменяет ее коррумпированным и фашистским режимом», — сказал экс-глава Белого дома на встрече со сторонниками.
Ранее сообщалось, что Вашингтон может узаконить пребывание в США порядка 11 млн мигрантов.
Для этого необходимо прожить в стране не менее 10 лет и состоять браке с американскими гражданами.