Трамп анонсировал начало «золотого века» на Ближнем Востоке из-за мира с Ираном

Американский президент Дональд Трамп анонсировал начало «золотого века» на Ближнем Востоке после заключения перемирия с Ираном. Политик добавил, что это «великий день для мира во всем мире», сообщает « Осторожно, новости » со ссылкой на пост главы США в Truth Social.

Трамп отметил, что Иран может начать восстанавливаться. Параллельно Соединенные Штаты будут накапливать военные припасы разных видов. Также США планируют «находиться рядом», чтобы удостовериться — все проходит по плану.

Трамп допустил, что договоренности будут соблюдены. Они, по мнению президента Соединенных Штатов, могут стать «золотым веком Ближнего Востока».

США, Израиль и Иран объявили перемирие на две недели в рамках конфликта, начавшегося 28 февраля с ударов Вашингтона, Тель-Авива по Тегерану. Американцам пришлось согласиться с принципом ненападения, контролем Ирана над Ормузским проливом, правом страны на обогащение урана. Также с Тегерана снимут все санкции. Еще США выплатят Ирану компенсации, выведут войска из региона и завершат боевые действия.

