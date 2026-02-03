Имя президента Украины Владимира Зеленского упоминается в рассекреченных файлах по делу скандального финансиста Джеффри Эпштейна. Оно фигурирует в контексте торговли людьми на Украине, сообщает РИА Новости .

В одном из электронных писем от 2024 года неизвестный автор написал, что Зеленский может быть причастен к вывозу женщин и детей из страны. В связи с этим фактом он предлагал проверить доходы главы киевского режима.

Кроме того, в тексте есть намек на то, что Зеленский мог сотрудничать с модельным агентом Жан-Люком Брюнелем, которого в 2020 году обвинили в изнасиловании несовершеннолетних. Француза также называют пособником Эпштейна в торговле секс-услугами несовершеннолетних.

Всего Минюст США опубликовал более 3 млн документов, связанных с Эпштейном. В этих файлах засветились имена нескольких известных личностей, политиков и предпринимателей.

В том числе среди документов нашли недоказанные обвинения в адрес президента США Дональда Трампа. При этом в Минюсте их назвали ложными и безосновательными. Через пару дней документы о Трампе были удалены из базы.

