Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время визита в Москву заявил, что достижения современной России неразрывно связаны с политикой президента РФ Владимира Путина, сообщает РИА Новости .

«Все успехи современной России связаны с Вами, уважаемый Владимир Владимирович. Деятельностью, дальновидной политикой и, конечно же, авторитетным лидерством Вы вносите огромный личный вклад в укрепление российской государственности и международных позиций вашего государства», — отметил Токаев.

Он также подчеркнул, что Казахстан заинтересован в сильном, стабильном и процветающем соседе, с которым создана прочная база доверительного сотрудничества.

Токаев приехал в РФ с государственным визитом. Перед прибытием в Россию политик рассказал, что в планах есть подписание декларации о переходе отношений двух государств на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества.

Президент РФ Владимир Путин сказал, что на переговорах с Казахстаном говорили, в том числе про экономическое взаимодействие. В 2024 году товарооборот между государствами дошел до отметки 28,7 млрд долларов.

