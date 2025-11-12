Путин согласился поехать в Казахстан в ответ на предложение Токаева

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пригласил российского коллегу Владимира Путина посетить страну с рабочим визитом в 2026 году. Глава РФ согласился с предложением, сообщает РИА Новости .

Путин отметил, что с удовольствием приедет в Казахстан.

Глава РФ добавил, что одна из следующих встреч с Токаевым запланирована на полях саммита глав государств Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Он пройдет в кыргызском Бишкеке в конце ноября.

Токаев приехал в РФ с государственным визитом. Перед прибытием в Россию политик рассказал, что в планах есть подписание декларации о переходе отношений двух государств на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества.

