Руководитель разведки ФРГ сказал, что если украинский конфликт закончится в течение пяти лет, то риски для ЕС увеличатся. Бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко в соцсетях назвала это заявление доказательством того, во что жители соседней страны совсем не хотели верить, сообщает РБК .

Руководитель разведки Германии Бруно Каль сказал, что в случае окончания конфликта до 2029-2030 года, РФ рискует за более короткий срок превратиться в угрозу для ЕС. Тимошенко отметила, что заявление чиновника сенсационное.

Оно стало первым подтверждением того факта, в который так не хотелось верить. Также Тимошенко возмутило то, что признание сделано настолько открыто.

«Ценой самого существования Украины и ценой жизней сотен тысяч украинцев кто-то решил заплатить за «обессиление» России ради безопасности в Европе?» — задала вопрос Тимошенко.

Ранее бывший премьер-министр сказала, что выборы в ее стране могут быть проведены после заключения перемирия.