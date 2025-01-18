сегодня в 05:59

Каждые 45 минут Британию покидает один долларовый миллионер

Каждые 45 минут Британию покидает один долларовый миллионер из-за новой налоговой политики кабинета Кира Стармера, пишет ТАСС со ссылкой на издание Times.

«Налоговые планы лейбористов изгоняют международных инвесторов и наносят ущерб экономике», — говорится в статье.

Великобританию уже покинули почти 11 тысяч миллионеров в 2024 году по оценке аналитической фирмы New World Wealth.

Обеспеченные британцы предпочитают уезжать в ОАЭ, Италию и Швейцарию, утверждают авторы публикации.

Ранее Стармер в Киеве подписал соглашение о партнерстве с Украиной на 100 лет, включающее военное сотрудничество.