План премьер-министра Великобритании Кира Стармера о введении миротворцев на Украину провалился, заявили в The Times, сообщает RT .

Как пишет газета, сегодня «испаряется его хваленая „коалиция желающих“ по размещению европейских миротворческих сил на Украине.

По данным издания, призывы Британии и Франции к странам Европы внести существенный вклад в якобы обеспечение безопасности послевоенной Украины не нашли отзыва.

Так называемая «коалиция желающих» хотела направить миротворческие войска на Украину. За эту идею выступали премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон. Однако во время переговоров в Лондоне их намерение смягчилось.