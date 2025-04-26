Times: план Трампа сохранить за РФ Донбасс и Крым «высечен в камне»

План американского президента Дональда Трампа, по которому за РФ останутся освобожденные на Украине территории, а также Крым, «высечен в камне», заявили в газете The Times, пишет РИА Новости .

Как пишет издание, план президента США, предусматривающий сохранение за Россией освобожденных территорий на Украине, «высечен в камне, на фоне того, как… Зеленского вынуждают принять навязываемый мир».

По словам источников, в случае отказа Украина конфликт может затянуться на месяцы и годы.

23 апреля в Лондоне должны были состояться переговоры по Украине с участием двух представителей США — спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа и госсекретаря Марко Рубио, но они заявили, что не приедут. Позднее из переговоров вышли представители Франции и Великобритании. В итоге украинская сторона провела переговоры на «экспертном уровне», но с кем — неизвестно.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что Крым действительно может остаться с Россией из-за растущего давления на Украину со стороны Америки.