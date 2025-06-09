Times of Israel: США рассматривают прекращение поддержки сил ООН в Ливане

Соединенные Штаты рассматривают возможность прекращения поддержки Временных сил ООН в южном Ливане (UNIFIL), сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Times of Israel.

По словам источников, США еще не приняли решение относительно будущей поддержки UNIFIL, но хотят ее крупных реформ, что может означать прекращение поддержки.

По данным издания, США уже решили голосовать против продления мандата UNIFIL.

Мандат UNIFIL продлевается раз в год через резолюцию Совбеза ООН, и Соединенные Штаты могут наложить вето на следующую резолюцию, которая должна быть представлена в августе.

Ранее специальный посланник США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф заявил, что в ближайшее время Сирия, Ливан, Армения и Азербайджан могут присоединиться к Соглашениям Авраама: это позволит укрепить и нормализовать отношения с Израилем.

Соглашения Авраама — это серия договоров о нормализации отношений Израиля с арабскими странами, инициированная США в 2020 году. В рамках инициативы документы подписали Объединенные Арабские Эмираты, Марокко и Бахрейн.