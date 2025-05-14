Спецпосланник США заявил о вступлении Сирии в Соглашения Авраама

Специальный посланник США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф заявил, что в ближайшее время Сирия, Ливан, Армения и Азербайджан могут присоединиться к Соглашениям Авраама: это позволит укрепить и нормализовать отношения с Израилем, сообщает «Царьград» .

«Мой прогноз заключается в том, что… относительно скоро мы увидим потенциал для нормализации в Ливане и даже Сирии… Это может произойти с Ливией…», — сказал Уиткофф журналистам на прошлой неделе.

Кроме того, по его словам, на пути к урегулированию конфликтов сейчас находятся Армения и Азербайджан. Он выразил уверенность, что проблемы будут решаться в течение последующих пары месяцев.

Соглашения Авраама — это серия договоров о нормализации отношений Израиля с арабскими странами, инициированная США в 2020 году. В рамках инициативы документы подписали Объединенные Арабские Эмираты, Марокко и Бахрейн.