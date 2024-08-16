По информации издания The Times, часть украинских военных, которые напали на Курскую область, за месяц до террористического вторжения обучались тактике ведения городских боев в Британии, сообщает РИА Новости .

Статья рассказывает историю украинского военнослужащего Адама. Его подразделение задействовано в нападении на российские территории. До этого он участвовал в боях за Авдеевку и Харьков.

За месяц до того, как это подразделение ВСУ вторглось в Курскую область, бойцов отправили в Англию. Там они обучались ведению городского боя вместе с солдатами Великобритании. Основное внимание при обучении уделяли рейдам на высотные здания.

Ранее управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) направило России запрос о доступе сотрудников на территории Курской, Белгородской и Брянской областей. Специалисты планируют оценить ситуацию с правами человека на фоне боевых действий против ВСУ на указанных территориях.