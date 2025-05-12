сегодня в 03:59

Times: Евросоюз и Британия представят совместный пакт об обороне и безопасности

Евросоюз и Великобритания на следующей неделе планируют представить совместный пакт об обороне и безопасности, сообщает RT со ссылкой на Times.

Как пишет издание, это объясняется серьезностью «величайшей угрозы за поколение».

Отмечается, что это «приведет к самому тесному сближению Британии с ЕС со времен Brexit».

В частности, согласно документу Евросоюз и Великобритания смогут работать вместе в случае, если Соединенные Штаты откажутся «разрешать действия под эгидой НАТО».

Ранее сообщалось, что июньский саммит 2025 года станет для многих западных политиков судьбоносным. Ожидаются тяжелые решения по увеличению расходов на оборону, раскола Североатлантического альянса и другое.