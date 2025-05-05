Судьбоносная встреча: стал известен возможный исход саммита НАТО в июне 2025 г

Июньский саммит 2025 года станет для многих западных политиков судьбоносным. Ожидаются тяжелые решения по увеличению расходов на оборону, раскола Североатлантического альянса и другое. Заслуженный юрист России, доктор юридических наук, заведующий кафедрой международного права РГСУ профессор Юрий Жданов рассказал о возможных перспективах военного блока, сообщает сайт MK.Ru .

Как отметил эксперт, члены НАТО в преддверии встречи находятся в подавленном состоянии. Больше всего их расстраивают крупные непредвиденные расходы.

«Ведь как хорошо было раньше! Американцы платят за все и всех, а вы тратитесь только на себя любимых», — отметил Жданов.

Наиболее ярко, по мнению профессора, ситуацию описал эксперт по национальной безопасности и внешней политике США Джеймс Джей Карафано. Он задался вопросом, придется ли членам НАТО увеличивать расходы на оборону в ситуации вызовов со стороны США и сохраняющейся напряженности с Россией.

Также Карафано добавил, что несмотря на жесткую риторику некоторых членов администрации Дональда Трампа, слухи о возможном выходе США из НАТО и создании независимой системы безопасности на континенте, признаков раскола пока не наблюдается. Вашингтон тем временем продолжает посылать противоречивые сигналы, усложняя ситуацию.

Со слов американского эксперта Европа пока не представляет самостоятельную защиту без помощи трансатлантического союзника. Таким образом, окончательным решением саммита НАТО может стать совместное обязательство стран в увеличении расходов на оборону. Однако если Вашингтон или другие государства начнут продвигать свои интересы в Гааге, исход событий может измениться.